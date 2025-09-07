Empresas Polar retira lote de harina PAN en Chile tras alerta sanitaria

La compañía venezolana Empresas Polar anunció este domingo el retiro preventivo de un lote específico de su producto harina PAN blanca en Chile, tras la alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Salud de ese país. La medida responde a la detección de niveles elevados de fumonisina, una micotoxina que puede contaminar el maíz y representar riesgos para la salud.

El lote afectado corresponde al número 22610790, con fecha de vencimiento 20 de marzo de 2026, según informó la empresa en un comunicado oficial, donde indicó que se encuentra colaborando activamente con las autoridades chilenas para esclarecer la situación y garantizar la seguridad de los consumidores.

“Procedimos con el retiro preventivo de dicho lote, para lo cual solicitamos evitar su consumo”, señaló la compañía, que también confirmó haber notificado a sus clientes y distribuidores sobre la medida.

Empresas Polar enfatizó que la alerta aplica exclusivamente al lote mencionado, y que el resto de los productos de harina PAN blanca se comercializan sin inconvenientes, cumpliendo con la normativa vigente y los estándares internos de calidad e inocuidad.

Para atender inquietudes relacionadas con este caso, la empresa habilitó el correo electrónico [email protected], invitando a los consumidores que posean productos del lote afectado a comunicarse directamente.

Finalmente, Polar reiteró su compromiso con la seguridad alimentaria: “Como siempre, estaremos colaborando con la autoridad sanitaria y enviando toda la documentación y soportes necesarios para esclarecer esta situación”.

