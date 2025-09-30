En Venezuela, ciertos empleos podrían ser reemplazados por el uso de Inteligencia Artificial (IA) en el entorno empresarial

José Adelino Pinto, profesor universitario y representante de la firma internacional de recursos humanos Mercer en el país, señaló este martes que los puestos administrativos y de apoyo, donde predominan tareas rutinarias y operativas, están en riesgo de desaparecer debido a la implementación de la IA.

Pinto, quien cuenta con formación en industrialización y una maestría en gestión de recursos humanos, mencionó que el rol de secretaria es uno de los más afectados. Este cargo ya había disminuido en las organizaciones antes de la llegada de la IA, y actualmente muchas de sus funciones han sido automatizadas por esta tecnología.

No obstante, aclaró que el puesto no ha sido eliminado por completo en Venezuela, ya que para lograrlo sería necesario que todas las empresas adoptaran sistemas interconectados con asistentes virtuales, algo que aún no se ha alcanzado.

En contraste, Pinto afirmó que los trabajos que implican contacto directo con personas, especialmente en el ámbito médico y de salud, no pueden ser reemplazados por la IA. Como ejemplo, mencionó a los médicos y odontólogos, cuyas labores requieren interacción humana que la tecnología aún no puede replicar.

Noticia al Día / Unión Radio