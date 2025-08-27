Miércoles 27 de agosto de 2025
Entró a Venezuela la onda tropical N° 31

La OT N° 30 salió del territorio y la N° 32 se prevé toque territorio venezolano el próximo fin de semana

Por Candy Valbuena

Entró a Venezuela la onda tropical N° 31
Foto: NAD
Este miércoles, 27 de agosto el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció que la onda tropical (OT) número 31 ingresó al territorio venezolano, lo que probablemente incida en precipitaciones en varias áreas del país.

Efectivamente, el organismo detalló que la OT N° 31 se encuentra desplazándose sobre la Guayana Esequiba, interactuando y activando la zona de convergencia intertropical; y por otra parte, propiciando el aumento de la cobertura nubosa, asociada a precipitaciones de intensidad variable en buena parte del país; siendo más intensas especialmente al oriente del país, Bolívar Amazonas, Llanos Occidentales/Centrales y partes de Miranda. El resto del país se espera, se mantenga con nubosidad parcial y zonas despejadas.

El Inameh destacó que hasta horas del mediodía de este miércoles, se espera cielo con abundante nubosidad en la mayor parte del territorio venezolano; asimismo, se estiman algunas áreas nubladas acompañadas de precipitaciones dispersas, siendo mas intensas y frecuentes especialmente en zonas de Bolívar, Amazonas, Monagas, Anzoátegui, Sucre, región Insular, Llanos Centrales/Occidentales y Zulia. Detallan además que habrá mantos nubosos generadores de lluvias y lloviznas en el sur de Aragua, suroeste de Miranda y los Andes. El resto del territorio se mantendrá parcialmente nublado y despejado.

Foto: Inameh

El teléfono celular: Un intruso en cualquier relación de pareja

Las parejas modernas disfrutan de la ventaja de poder comunicarse al instante. Juan y María, quienes llevan cinco años juntos, revelan que su relación se ha beneficiado enormemente del uso del teléfono.

Incautan 93 panelas de droga en Falcón

Informes preliminares de este procedimiento indican que el alijo era transportado en una Chevrolet Cheyenne 4X2, de color blanco en la carretera nacional Falcón-Zulia, dentro de un compartimiento secreto en la carrocería de la camioneta. Por el caso hay dos personas detenidas.

El venezolano Andy Borregales verá acción en la NFL con los Patriots

El caraqueño fue seleccionado en el puesto 182 de la sexta ronda del Draft 2025
Mons. Alexander Rivera Vielma, el primer obispo nombrado por el papa León XIV en Venezuela, recibió la consagración episcopal

El pasado 27 de mayo se conoció la noticia sobre el nombramiento del padre Alexander Rivera Vielma, por parte del Papa León XIV


