Entró a Venezuela la onda tropical N° 31

Este miércoles, 27 de agosto el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció que la onda tropical (OT) número 31 ingresó al territorio venezolano, lo que probablemente incida en precipitaciones en varias áreas del país.

Efectivamente, el organismo detalló que la OT N° 31 se encuentra desplazándose sobre la Guayana Esequiba, interactuando y activando la zona de convergencia intertropical; y por otra parte, propiciando el aumento de la cobertura nubosa, asociada a precipitaciones de intensidad variable en buena parte del país; siendo más intensas especialmente al oriente del país, Bolívar Amazonas, Llanos Occidentales/Centrales y partes de Miranda. El resto del país se espera, se mantenga con nubosidad parcial y zonas despejadas.

El Inameh destacó que hasta horas del mediodía de este miércoles, se espera cielo con abundante nubosidad en la mayor parte del territorio venezolano; asimismo, se estiman algunas áreas nubladas acompañadas de precipitaciones dispersas, siendo mas intensas y frecuentes especialmente en zonas de Bolívar, Amazonas, Monagas, Anzoátegui, Sucre, región Insular, Llanos Centrales/Occidentales y Zulia. Detallan además que habrá mantos nubosos generadores de lluvias y lloviznas en el sur de Aragua, suroeste de Miranda y los Andes. El resto del territorio se mantendrá parcialmente nublado y despejado.

Foto: Inameh

Noticia al Día