Estación de Pico Espejo en Mérida registró asombrosa nevada este sábado 21-Jun

Este sábado 21 de junio, los merideños y turistas disfrutaron del arropo de la nieve que se registró desde tempranas horas en la estación Pico Espejo del Sistema Teleférico Mukumbarí de Mérida.

A través de la cuenta de Instagram (@mukumbari), se reseñó el fenómeno natural que ocurre en el parque Nacional Sierra Nevada, regalando a los ciudadanos una experiencia inolvidable en uno de los sistemas más seguro y alto del mundo.

"¡La Sierra Nevada se viste de blanco!. Hoy, sábado 21 de junio, la naturaleza nos sorprende nuevamente. La nevada ha cubierto nuestro hermoso paisaje con nieve, creando un espectáculo impresionante que no te puedes perder", escribió la cuenta (@mukumbari).

Es importante destacar, que el Sistema Teleférico Mukumbarí ubicado en el municipio Libertador (Mérida), ofrece óptimas instalaciones junto con el personal capacitado para recorrer y vivir en cinco estaciones y culminar este con la experiencia de sentir y conocer la nieve, con la adquisición del boleto en la conocida estación Barinitas.

Noticia al Día con información de El Universal