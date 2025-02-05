Este 5-Feb Gobierno nacional iniciará entrega de recursos a circuitos comunales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que este miércoles 5 de febrero iniciará la entrega de recursos para que los circuitos comunales realicen los proyectos más votados en las consultas populares.

El jefe de Estado aseguró que realizará un acto para comenzar los 5 mil 334 proyectos.

"Vamos a tener un acto para comenzar la liberación plena de los recursos a todos los circuitos comunales, para que arranquen las obras, ya se asignaron por votación del pueblo 5 mil 334 proyectos votados, definidos y organizados", dijo.

Maduro destacó que la reciente consulta del 2 de febrero fue exitosa.

"El domingo 2 de febrero convocamos y se realizó de manera exitosa las primeras elecciones del año 2025, la primera consulta popular nacional, con un récord de participación, ejemplo para el mundo de una verdadera democracia", expresó.

Recordemos que desde el pasado 2024 el Gobierno Nacional ha realizado consultas populares a través de los circuitos comunales con el fin de que las comunidades expresen mediante el voto las prioridades de sus sectores.

