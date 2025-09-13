Este lunes 15-Sep es feriado bancario: se celebra el Día de la Virgen de Coromoto

Este lunes 15 de septiembre de 2025, las instituciones financieras en Venezuela suspenderán la atención presencial al público en cumplimiento del calendario oficial de feriados bancarios, en ocasión del Día de la Virgen de Coromoto, considerada patrona espiritual del país.

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) confirmó que, aunque la festividad religiosa se celebra cada 11 de septiembre, el feriado fue trasladado al lunes siguiente, siguiendo la práctica habitual del sistema financiero nacional.

Durante esta jornada, las agencias y taquillas bancarias permanecerán cerradas. No obstante, algunas entidades podrían mantener operativas ciertas taquillas externas, especialmente en centros comerciales. Se recomienda a los usuarios verificar la disponibilidad específica a través de los canales oficiales de su banco.

A pesar del cierre físico, las operaciones bancarias continuarán activas mediante plataformas digitales. Entre los servicios habilitados se encuentran:

Transferencias electrónicas

Pago Móvil

Cajeros automáticos

Banca en línea y atención telefónica

La Virgen de Coromoto, cuya aparición se atribuye al siglo XVII en Guanare, estado Portuguesa, es reconocida como símbolo de fe y cohesión nacional. Su conmemoración forma parte del calendario institucional que articula tradiciones religiosas con la organización de servicios públicos.

Noticia al Día / Globovisión