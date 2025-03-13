Estiman lluvias dispersas en varias regiones del país este jueves 13-Mar

Este jueves el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), mediante su boletín diario, anunció que para este día prevalecerán altas y bajas presiones, además de diferentes sistemas frontales en el océano Atlántico.

El organismo indicó, que al este de Venezuela se desplaza una perturbación en niveles bajos, lo que puede provocar lluvias o chubascos de intensidad variable en áreas de Delta Amacuro, Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas.

Así mismo, se prevé nubosidad con precipitaciones dispersas en zonas de Apure y los Andes, en horas de la mañana.

De igual manera, se estima que en horas del mediodía la actividad se intensifique con precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Táchira y sur del Zulia.

