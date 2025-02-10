Estos son los bonos por sistema Patria que caerán a partir del 10 al 15 de febrero

Los venezolanos esperan que este lunes 10 hasta el sábado 15 de febrero sean beneficiados con una serie de bonos que caerán a través del Sistema Patria.
Esta asignación se realizará de forma directa y gradual a los portadores del Carnet de la Patria que están registrados en la plataforma digital.
Según Diario 2001, algunos montos pueden variar según la misión que asigne, las ayudas sociales y los ajustes realizados mensualmente por el Ejecutivo Nacional.
¿Cuáles bonos pagarán el Sistema Patria hasta el 15 de febrero?
- Gran Misión Chamba Juvenil por 292,50 bolívares
- Movimiento Social Somos Venezuela por 292,50 bolívares
- Bono de Guerra contra la Guerra Económica para personal activo y jubilado de la administración pública.
- Estos pagos son entregados de acuerdo la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
¿Cómo quedaron los montos de los bonos en febrero?
- Hogares de la Patria: de 174 a 522 bolívares
- 100% Escolaridad: 174 bolívares
- José Gregorio Hernández: 261 bolívares
- Parto Humanizado: 348 bolívares
- Lactancia Materna: 348 bolívares
- Bono el Buen Pastor (Por confirmar)
- Primer Bono Especial: 260 bolívares (Monto podría variar según los ajustes del Ejecutivo)
- Segundo Bono Especial: 260 bolívares (Monto podría variar según los ajustes del Ejecutivo)
- Bono Cultores Populares: 2.600 bolívares (Monto podría variar según los ajustes del Ejecutivo)
- Bono Cuadrantes de Paz: 4.125 bolívares (Monto podría variar según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela)
Noticia al Día / Diario 2001