Estos son los bonos por sistema Patria que caerán a partir del 10 al 15 de febrero

Los venezolanos esperan que este lunes 10 hasta el sábado 15 de febrero sean beneficiados con una serie de bonos que caerán a través del Sistema Patria.

Esta asignación se realizará de forma directa y gradual a los portadores del Carnet de la Patria que están registrados en la plataforma digital.

Según Diario 2001, algunos montos pueden variar según la misión que asigne, las ayudas sociales y los ajustes realizados mensualmente por el Ejecutivo Nacional.

¿Cuáles bonos pagarán el Sistema Patria hasta el 15 de febrero?

Gran Misión Chamba Juvenil por 292,50 bolívares

Movimiento Social Somos Venezuela por 292,50 bolívares

Bono de Guerra contra la Guerra Económica para personal activo y jubilado de la administración pública.

Estos pagos son entregados de acuerdo la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Cómo quedaron los montos de los bonos en febrero?

Hogares de la Patria: de 174 a 522 bolívares

100% Escolaridad: 174 bolívares

José Gregorio Hernández: 261 bolívares

Parto Humanizado: 348 bolívares

Lactancia Materna: 348 bolívares

Bono el Buen Pastor (Por confirmar)

Primer Bono Especial: 260 bolívares (Monto podría variar según los ajustes del Ejecutivo)

Segundo Bono Especial: 260 bolívares (Monto podría variar según los ajustes del Ejecutivo)

Bono Cultores Populares: 2.600 bolívares (Monto podría variar según los ajustes del Ejecutivo)

Bono Cuadrantes de Paz: 4.125 bolívares (Monto podría variar según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela)

Noticia al Día / Diario 2001