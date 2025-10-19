Estos son los bonos que llegarán por Patria del 20 al 25 de octubre

A través del Sistema Patria son millones de venezolanos beneficiados con ayudas económicas, y esta semana que inicia son varios los bonos que se esperan.

El Gobierno Nacional despliega un nuevo cronograma de pagos que van desde el lunes 20 hasta el sábado 25 de octubre con estipendios de varios montos dirigidos diversos sectores de la población.

Estos bonos corresponden a las asignaciones regulares del mes en curso para los usuarios registrados con el Carnet de la Patria.

Los bonos

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Ingreso contra la Guerra Económica para los Pensionados: Está dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor; se estima que sea entregado por 9.950 bolívares. La suma otorgada en septiembre de 2025 fue por 7.800 bolívares o $ 46,82 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Está dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor; se estima que sea entregado por 9.950 bolívares. La suma otorgada en septiembre de 2025 fue por 7.800 bolívares o $ 46,82 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV). Bono Fin de Año: Se estima un pago aproximado de 1.990 bolívares.

Se estima un pago aproximado de 1.990 bolívares. Bono Misión "Robert Serra": En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. El monto a recibir por parte de los beneficiarios ronda los 990,00 bolívares.

En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. El monto a recibir por parte de los beneficiarios ronda los 990,00 bolívares. Gran Misión Chamba Juvenil: Por un monto estimado de 1.057,50 bolívares.

Por un monto estimado de 1.057,50 bolívares. Movimiento Social Somos Venezuela: Por monto estimado de 1.057,50 bolívares.

Importante: Los montos podrían variar según lo establecido por el Ejecutivo Nacional. El cálculo presentado es un aproximado según el histórico de pagos.

¿Qué mensaje se envía al 3532 para que lleguen los bonos?

Los usuarios pueden seguir esas recomendaciones para acceder a los bonos.

Ingresa a la aplicación de mensajería de texto del teléfono.

Escribe la palabra “BONO”, así en mayúsculas, deja un espacio y luego coloca tu número de cédula de identidad, sin puntos (BONO V123456789).

Una vez todo escrito, lo envías al número 3532.

El Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

Lee también: Asignan ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ con bono de ‘Fin de Año’ incluido a los jubilados por Patria

Noticia al Día/Con información de Canal Patria Digital/Diario 2001