Estos son los estados donde estarán desplegadas las unidades móviles del Saime

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, (Saime), anunció el despliegue de sus unidades móviles a partir de este miércoles 5 de febrero, en todo el territorio nacional.

Esta jornada masiva corresponde a una primera fase de atención como parte del Plan Nacional de Cedulación "Saime llega a cada Rincón de la Patria".

Asimismo, el organismo explicó que las unidades móviles se ubicarán en las plazas Bolívar más emblemáticas, para que las personas puedan asistir y obtener su documento de identidad renovado de manera rápida sin previa cita.

¿Dónde estarán las unidades móviles?

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el organismo, compartió las ubicaciones por municipios en varios estados del país.

Zulia

Francisco Javier Pulgar.

Jesús María Seprúm.

Rosario de Perijá.

Sinamaica.

Mara.

Puertos de Altagracia.

Táchira

San Cristóbal

Bolívar

Fernández Feo.

García de Hevia.

Jáuregui.

Bolívar

Gran Sabana.

Piar, Caroní.

Cedeño.

Sucre

Heres, así como también en el estado Amazonas atendiendo a los residentes de la localidad de Atures.

En la región oriental las unidades móviles se ubicarán en Mariño, Benítez, Arismendi, Ribero, Mejías, Cruz Salmerón, Acosta y en la misma entidad sucrense.

Barinas

Bolívar.

Obispo, Cruz Paredes.

Alberto Arvelo Torrealba.

Rojas.

Sosa.

Pedraza.

Antonio José de Sucre.

Ezequiel Zamora.

Andrés Eloy Blanco.

Lee también:

Noticia al Día