Estos son los próximos feriados bancarios en Venezuela

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) informó que para este mes de febrero no hay feriados bancarios, por lo que las agencias y taquillas externas permanecerán abiertas.

Si embargo, en marzo sí habrá feriados bancarios, empezando el 3 y 4 de marzo, fechas en las que se celebra Carnavales, y el 19 de marzo, Día de San José.

Esos días las instituciones podrán habilitar taquillas externas en algunas zonas del país, sobre todo en centros comerciales para facilitar las operaciones.

Por lo que se recomienda a los clientes y usuarios revisar en las páginas web de cada institución si se habilitará algún tipo de servicio especial durante estos días festivos.

Noticia al Día con información de Diario 2001