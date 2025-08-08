Estos son los requisitos para el permiso de trabajo a menores de edad

En Venezuela, la edad mínima para trabajar es de 14 años, sin embargo, existen condiciones para que los menores de edad puedan desempeñarse en algún empleo.

La Ley Orgánica de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), establece parámetros fundamentales para la protección los derechos de los menores de edad que se desempeñan en el campo laboral.

En tal sentido, la ley Indica que los padres y familiares, están obligados a protegerlos ante cualquier acto de violencia o que pongan en peligro su integridad.

De igual manera, se establece que el horario laboral no debe interferir con los estudios del menor de edad, por tal motivo, el patrono tiene la obligación de velar por su cumplimiento.

Asimismo, los adolescentes podrán trabajar en jornadas con un máximo de seis horas diarias, las cuales deben ser divididas en dos períodos, no mayores a cuatro horas.

Cómo tramitar permiso de trabajo para menores de edad

Los requisitos que se solicitan para solicitar un permiso de trabajo para menores son los siguientes:

Nombre del niño, niña o adolescente.

Fecha de nacimiento.

Dirección.

Nombre de su padre, madre, representante o responsable.

Escuela, grado de escolaridad y horario escolar

Lugar, tipo y horario de trabajo.

Fecha de ingreso.

Indicación del patrono o patrona, si es el caso.

Autorización, si fuere el caso.

Fecha de ingreso al trabajo.

Examen médico.

Noticia al Día/Información de Diario 2001



