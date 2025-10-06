Estos son los requisitos para obtener la Certificación de Prestación de Servicios en transportes públicos

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) continúa trabajando para simplificar la formalización y elevar la calidad del servicio de transporte público en el país.

En este sentido, el organismo detalló los requisitos esenciales para que personas jurídicas puedan tramitar la Certificación de Prestación de Servicios (CPS), documento obligatorio para operar legalmente.

La Certificación de Prestación de Servicios es vital para todas las modalidades, incluyendo taxis individuales y rutas suburbanas e interurbanas.

El INTT destacó que, si bien la CPS tiene una validez de 10 años, los documentos asociados como la Cédula de Servicio deben renovarse anualmente.

Documentación requerida para Personas Jurídicas

Para las organizaciones o empresas que soliciten la CPS, el INTT requiere la siguiente documentación legal y operativa:

Documentos Constitutivos: Original o copia certificada del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales que establezca el objeto de la organización en la prestación del servicio. También se solicita el Registro de Información Fiscal (RIF).

Actualización de Directiva: Original o copia certificada de la última Acta de Asamblea de Socios (si aplica un cambio de directiva o nuevos socios).

Cooperativas: Deberán consignar la Certificación de Cumplimiento expedida por la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP).

Noticia al Día con información de Diario 2001