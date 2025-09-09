Martes 09 de septiembre de 2025
Al Dia

Estos son los trámites que puedes realizar en el Centro de Atención Telefónica al Usuario que habilitó el Saime

Este nuevo servicio tiene como objetivo brindar asesoría referente a los diversos trámites que ofrece el Saime

Por María Briceño

Estos son los trámites que puedes realizar en el Centro de Atención Telefónica al Usuario que habilitó el Saime
Foto: referencial
El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) habilitó un Centro de Atención Telefónica al Usuario.

Este nuevo servicio tiene como objetivo brindar asesoría referente a los diversos trámites que ofrece el ente identificador. Asimismo, recibirán denuncias y ofrecerá respuestas rápidas a las dudas e inquietudes de los usuarios.

En junio, el organismo indicó que este centro de atención telefónica estará a cargo de más de 12 operadores expertos en los diferentes requerimientos para dar orientación de manera eficiente, según sea el caso a atender.

Los usuarios podrán comunicarse con el centro a través del número 0800-7246300 (0800-Saime), el cual estará funcionando en un horario de 08:00 de la mañana a 04:00 de la tarde, de lunes a viernes.

Trámites a realizar:

El Saime, ofrece a los representantes la posibilidad de tramitar el pasaporte venezolano a un menor de edad.

En sus redes sociales, detallaron que el costo del pasaporte para menores varía según el tipo y la edad.

¿Cuál es costo del pasaporte para menores de edad en Venezuela?


De tres meses a tres años de edad el costo del pasaporte es de Ref. 120 o al cambio según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

A partir de los 3 a 17 años con 11 meses de edad, los venezolanos deberán cancelar Ref. 164.

Mayores de 18 años Ref. 216.

Ocho requisitos para hacer el trámite

Planilla de solicitud de pasaporte: Obtenida del sistema del SAIME.

Acta de nacimiento del menor: Copia certificada.

Cédula de identidad del menor: Original y copia, si aplica por edad.

Cédula de identidad de ambos padres o representantes: Original y copia.

Pasaporte anterior del menor (en caso de renovación): Original y copia de la página biográfica.

Constancia de datos filiatorios: Si no se cuenta con cédula, presentar original y copia de la constancia emitida por el SAIME.

Autorización notariada: Si uno de los padres no puede asistir, se requiere una autorización notariada, o en su defecto, una autorización judicial.

Pago de la tasa consular: El monto y la forma de pago deben consultarse en la página web del SAIME o del consulado donde se realizará el trámite.

Es importante recordar, que el niño, niña o adolescente deberá estar acompañado de uno de sus padres, quien podrá hacer el trámite sin la presencia del otro por tratarse de una solicitud que garantiza el derecho a la identificación del menor.

Lee también: Saime habilitó el proceso de recuento de visa transeúnte: requisitos para realizar el trámite

Noticia al Día con información de Diario 2001

