Estos son los tramites que se puede realizar en el INTT de manera online

Los venezolanos ya pueden realizar tramites de manera virtual en la plataforma del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), quien implementó la automatización en aras de mejorar la atención al usuario.

Trámites que se pueden realizar de forma online en el INTT

Renovación de la licencia de conducir

Certificación de datos para efectos consulares

Emisión de nuevos certificados de registro de vehículo.

Asimismo, el organismo resalta la importancia de realizar estos trámites desde la comodidad del hogar o la oficina, de este modo se reduce significativamente el tiempo de espera y minimiza los desplazamientos físicos a las oficinas del instituto.

Métodos de pago del INTT

Como una formade completar la automatización de estos trámites, el INTT asegura que se podrá "realizar el pago correspondiente vía electrónica, a través de las plataformas tecnológicas de los bancos u otros medios de pago".

De acuerdo con la información publicada en su página oficial, los ciudadanos podrán realizar el pago correspondiente de forma electrónica a través de diversas entidades bancarias:

Banco de Venezuela

Banco Mercantil

Banesco

Así como la nueva opción de INTT Recarga.

Finalmente, una vez el usuario complete cada una de sus solicitudes, deberá esperar el tiempo definido por el organismo para el otorgamiento del documento. Con estas herramientas, el instituto busca mejorar la experiencia del usuario, ya que la automatización de los trámites representa un paso hacia un sistema más eficiente y accesible.

Noticia al Día con información de Diario 2001