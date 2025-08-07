Jueves 07 de agosto de 2025
Al Dia

Evacúan a otras 40 familias en Ciudad Bolívar por crecida del Orinoco

El municipio Cedeño continúa en alerta roja

Por María Briceño

Evacúan a otras 40 familias en Ciudad Bolívar por crecida del Orinoco
La crecida del río Orinoco obligó a evacuar a más de 40 familias del sector La Toma, en Ciudad Bolívar, donde la situación continúa agravándose por el constante avance de las aguas.

Muchos de los afectados, indica el medio VPItv, se han refugiado en casas de familiares en zonas más altas, mientras que otros fueron trasladados a refugios temporales habilitados por las autoridades, como un colegio cercano.

Uno de los damnificados por la crecida del Orinoco, Johan Flores, relató que perdió su vivienda y ahora permanece en una casa prestada, aunque teme una nueva evacuación.

“Mi casa ya la tapó el río- Me prestaron esta casa, pero vemos que el río ya avanza”, dijo, Flores.

Aseguró que está preparado para salir de nuevo si es necesario.

Xiomara Ramos contó que debió dejar su casa, pero regresa todos los días por temor a robos.

“La calle está demasiado crecida, ha aumentado como tres centímetros más o menos. Yo vengo a darle vuelta todos los días (a la casa), porque te saquean los malandros”, expresó.

El municipio Cedeño continúa en alerta roja, con más de mil familias afectadas por las inundaciones, mientras que Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana se mantienen en alerta amarilla.

