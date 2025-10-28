Expertos alertan sobre riesgos viales en temporada de lluvias

La trabajadora social y directora de la organización Asotránsito, Lilian Romero, alertó sobre las condiciones críticas de la infraestructura vial en Venezuela, especialmente durante los meses de lluvia.

En entrevista para el programa Unión Radio, Romero señaló que muchas vías del país presentan deterioro significativo, y que numerosos vehículos circulan con neumáticos desgastados o sin cumplir normas básicas de seguridad, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Romero explicó que el pavimento mojado reduce la adherencia de los neumáticos, y que los vehículos que transitan a exceso de velocidad tienden a patinar, generando siniestros viales. Esta situación se agrava en zonas urbanas con drenajes obstruidos, señalización deficiente y falta de iluminación.

Entre sus recomendaciones, destacó la importancia de que los conductores reduzcan la velocidad durante lluvias, mantengan limpio el parabrisas y eviten maniobras bruscas. En el caso de los motociclistas, aconsejó el uso de impermeables visibles, evitar refugiarse bajo puentes —ya que esto obstruye la circulación— y optar por vías rurales o menos transitadas para minimizar riesgos.

Según datos de Asotránsito, entre 3 y 5 motorizados mueren diariamente en Venezuela como consecuencia de accidentes viales, muchos de ellos vinculados a condiciones climáticas adversas y prácticas inseguras. Romero también ha insistido en la necesidad de reeducar a los conductores, promover campañas de concientización y pacificar la vialidad, fomentando el respeto entre peatones, vehículos particulares, transporte público y motocicletas.

La organización ha emitido alertas reiteradas sobre el incremento de siniestros durante la temporada de lluvias, instando a las autoridades a reforzar el mantenimiento vial, mejorar la señalización y establecer controles más estrictos sobre el estado de los vehículos que circulan en el país.

Noticia al Día / El Impulso / El Diario / Unión Radio