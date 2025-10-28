Martes 28 de octubre de 2025
Al Dia

Expertos alertan sobre riesgos viales en temporada de lluvias

En entrevista para el programa Unión Radio, Romero señaló que muchas vías del país presentan deterioro significativo, y que numerosos vehículos circulan con neumáticos desgastados o sin cumplir normas básicas de seguridad, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Por Andrea Guerrero

Expertos alertan sobre riesgos viales en temporada de lluvias
Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La trabajadora social y directora de la organización Asotránsito, Lilian Romero, alertó sobre las condiciones críticas de la infraestructura vial en Venezuela, especialmente durante los meses de lluvia.

En entrevista para el programa Unión Radio, Romero señaló que muchas vías del país presentan deterioro significativo, y que numerosos vehículos circulan con neumáticos desgastados o sin cumplir normas básicas de seguridad, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Romero explicó que el pavimento mojado reduce la adherencia de los neumáticos, y que los vehículos que transitan a exceso de velocidad tienden a patinar, generando siniestros viales. Esta situación se agrava en zonas urbanas con drenajes obstruidos, señalización deficiente y falta de iluminación.

Entre sus recomendaciones, destacó la importancia de que los conductores reduzcan la velocidad durante lluvias, mantengan limpio el parabrisas y eviten maniobras bruscas. En el caso de los motociclistas, aconsejó el uso de impermeables visibles, evitar refugiarse bajo puentes —ya que esto obstruye la circulación— y optar por vías rurales o menos transitadas para minimizar riesgos.

Según datos de Asotránsito, entre 3 y 5 motorizados mueren diariamente en Venezuela como consecuencia de accidentes viales, muchos de ellos vinculados a condiciones climáticas adversas y prácticas inseguras. Romero también ha insistido en la necesidad de reeducar a los conductores, promover campañas de concientización y pacificar la vialidad, fomentando el respeto entre peatones, vehículos particulares, transporte público y motocicletas.

La organización ha emitido alertas reiteradas sobre el incremento de siniestros durante la temporada de lluvias, instando a las autoridades a reforzar el mantenimiento vial, mejorar la señalización y establecer controles más estrictos sobre el estado de los vehículos que circulan en el país.

Noticia al Día / El Impulso / El Diario / Unión Radio

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

Balbino Fuenmayor se llevó el MVP de la segunda semana de la LVBP

La fascinante historia de Bolívar en la

La fascinante historia de Bolívar en la "Expo Simón, de Niño a Libertador" en la Biblioteca Pública María Calcaño

Malas noticias para Real Madrid: Dani Carvajal se pierde el resto del año

Malas noticias para Real Madrid: Dani Carvajal se pierde el resto del año

Destructivo sismo en Turquía: Estas son las primeras imágenes

Destructivo sismo en Turquía: Estas son las primeras imágenes

PSG lidera nominaciones para el Mejor 11 de 2025

PSG lidera nominaciones para el Mejor 11 de 2025

Murió contadora pública luego de una cirugía estética en Aragua

Murió contadora pública luego de una cirugía estética en Aragua

Raúl González, conductor de “Despierta América” se declaró homosexual

Raúl González, conductor de “Despierta América” se declaró homosexual

Éxito zuliano en la FILVEN: Elizabeth Valero presenta

Éxito zuliano en la FILVEN: Elizabeth Valero presenta "Oratoria, el Poder de la Palabra" como guía para la comunicación efectiva

Hombre intentó matar a una pareja dentro de su casa en Sierra Maestra

Hombre intentó matar a una pareja dentro de su casa en Sierra Maestra

Tigres hundió a Navegantes y sigue firme en el liderato de la LVBP

Tigres hundió a Navegantes y sigue firme en el liderato de la LVBP

Tiburones derrotó a Bravos y rompió su racha negativa

Tiburones derrotó a Bravos y rompió su racha negativa

Caribes dejó en el terreno a Leones y extendió su racha

Caribes dejó en el terreno a Leones y extendió su racha

Reportan desaparición de una docente en Portuguesa

Reportan desaparición de una docente en Portuguesa

Falleció niño de 9 años al recibir una descarga eléctrica mientras agarraba guayabas de un árbol en Anzoátegui

Falleció niño de 9 años al recibir una descarga eléctrica mientras agarraba guayabas de un árbol en Anzoátegui

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

Noticias Relacionadas

Nacionales

Expertos alertan sobre riesgos viales en temporada de lluvias

En entrevista para el programa Unión Radio, Romero señaló que muchas vías del país presentan deterioro significativo, y que numerosos vehículos circulan con neumáticos desgastados o sin cumplir normas básicas de seguridad, lo que incrementa el riesgo de accidentes.
Al Dia

Terremoto de magnitud 6.1 en Turquía causó fuertes derrumbes

Al sismo, le siguieron varias réplicas y se sintió en Estambul y en las provincias cercanas de Bursa, Manisa e Izmir. Unos tres edificios desocupados y una tienda de dos pisos se vinieron abajo en Sindirgi, infrmaron las autoridades, los inmuebles ya tenían daños causados por un terremoto anterior. Se reportaron 22 heridos
Internacionales

Colombia detiene al intermediario del crimen de Miguel Uribe

Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, fue capturado en la zona rural del departamento de Meta, en el centro-este del país, indicó la policía al divulgar en la red social X una fotografía de un hombre custodiado por agentes armados.
Zulia

Jorge Márquez, ratificado como padrino del Zulia en nueva etapa del 1×10 del Buen Gobierno

Durante una transmisión en el programa, Con Maduro +, explicó que esta figura permite que ministros y altas autoridades se involucren de forma activa en los territorios, supervisando obras, activando mecanismos de respuesta ciudadana y reportando directamente a la sala central de gobierno

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025