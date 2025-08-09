Explosión por presunta fuga de gas dejó 12 heridos en Barcelona, Anzoátegui

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano, reportó que 12 personas resultaron heridas tras una explosión provocada por una presunta fuga de gas en la ciudad de Barcelona, capital de la entidad oriental. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.

A través de su cuenta en Instagram, Marcano detalló que el incidente afectó cuatro viviendas ubicadas en una urbanización de la ciudad.

El mandatario regional también señaló que los cuerpos de seguridad actuaron de inmediato para atender la emergencia, y que ya se han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del suceso.

Noticia al Día / EFE