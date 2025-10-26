Domingo 26 de octubre de 2025
Nacionales

Falcón experimenta crecimiento significativo en importaciones y exportaciones, según gobernador Clark

Este crecimiento en las exportaciones se dirige principalmente hacia las islas del Caribe, mientras que el aumento en las importaciones se atribuye al incremento de contenedores que llegan al Puerto de Guaranao. Clark también mencionó que se espera que este sector se convierta en uno de los motores principales de la economía regional, junto con la zona económica especial que se está desarrollando

Por Christian Coronel

Falcón experimenta crecimiento significativo en importaciones y exportaciones, según gobernador Clark
El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, destacó el notable crecimiento de la actividad importadora y exportadora en la región.

Según sus declaraciones, Falcón se ha consolidado como un centro comercial clave, mostrando un aumento significativo en comparación con años anteriores, con incrementos que oscilan entre el 200% y el 400% en el manejo de carga contenerizada y en las toneladas de productos exportados.

Este crecimiento en las exportaciones se dirige principalmente hacia las islas del Caribe, mientras que el aumento en las importaciones se atribuye al incremento de contenedores que llegan al Puerto de Guaranao.

Clark también mencionó que se espera que este sector se convierta en uno de los motores principales de la economía regional, junto con la zona económica especial que se está desarrollando.

Entretenimiento

Un susto al conducir hizo que Anthony Hopkins reconociera su problema con el alcohol

Hopkins describió lo que sucedió después como un momento «espeluznante»… una voz masculina en su interior le dijo: «Se acabó. Ahora puedes empezar a vivir». Desde ese instante, dice, sus ganas de beber desaparecieron
Efemérides

Hoy Día Mundial de la Suegra: Pilar esencial en la familia que recibe críticas de algunos yernos

La figura de la suegra ha sido motivo de numerosas bromas, mitos y representaciones en la cultura popular, desde el cine y la televisión hasta los chistes y las anécdotas cotidianas.
Nacionales

Más de 100 mil fieles se preparan para la misa en honor a José Gregorio Hernández en Isnotú

La misa más importante en Isnotú se celebrará al mediodía en el Santuario del Niño Jesús, y será presidida por el Cardenal Baltazar Porras
Nacionales

Merma de cosechas amenaza la hallaca navideña: Fedeagro advierte una reducción en el consumo de hortalizas de 60 % por las lluvias

Las hortalizas son los rubros más perecederos ante los fuertes temporales que se han registrado en el año

