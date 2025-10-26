Falcón experimenta crecimiento significativo en importaciones y exportaciones, según gobernador Clark

El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, destacó el notable crecimiento de la actividad importadora y exportadora en la región.

Según sus declaraciones, Falcón se ha consolidado como un centro comercial clave, mostrando un aumento significativo en comparación con años anteriores, con incrementos que oscilan entre el 200% y el 400% en el manejo de carga contenerizada y en las toneladas de productos exportados.

Este crecimiento en las exportaciones se dirige principalmente hacia las islas del Caribe, mientras que el aumento en las importaciones se atribuye al incremento de contenedores que llegan al Puerto de Guaranao.

Clark también mencionó que se espera que este sector se convierta en uno de los motores principales de la economía regional, junto con la zona económica especial que se está desarrollando.

Noticia al Día / Unión Radio