Falcón registró un aumento de temperaturas este miércoles 20-Ago

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) señaló que durante el miércoles 20 de agosto se esperan temperaturas de aproximadamente 38 grados.

Debido a la situación climática, organismos de seguridad de la región han difundido recomendaciones para la prevención de riesgos y golpes de calor.

Yoe Cabos, director de Protección Civil de Falcón, invitó a los ciudadanos a mantenerse constantemente hidratados, vestir prendas de colores claros y evitar la exposición a los rayos del sol de manera prolongada.

«Utiliza sombrero, gorras, lentes y protector solar dependiendo del caso», indicó.

La población comenzó a priorizar la hidratación y la utilización de protectores solares como medidas para disminuir los efectos del calor. Asimismo, indicaron que una exposición prolongada al sol, puede generar daños en la piel.

Protección Civil indicó que los cielos se mantendrán despejados, lo que descarta la posibilidad de lluvias durante las próximas 24 horas en la región.

Noticia al Día/Información de Unión Radio