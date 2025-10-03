Viernes 03 de octubre de 2025
Falleció el exdiputado de la Asamblea Nacional Luis Stefanelli a sus 68 años

Se desconoce la causa de su fallecimiento

Por María Briceño

Falleció el exdiputado de la Asamblea Nacional Luis Stefanelli a sus 68 años
Foto: agencia
El exdiputado de la Asamblea Nacional Luis Stefanelli falleció este jueves, 2 de octubre a sus 68 años de edad.

La información fue confirmada por la AN (2015) en sus redes sociales: "Desde la Asamblea Nacional informamos el lamentable fallecimiento de Luis Stefanelli Ingeniero Civil, exdiputado del Congreso y diputado de la Asamblea Nacional. Defensor incansable de la democracia. Su legado permanece. Expresamos nuestra condolencia y le deseamos mucha fuerza a su familia en este duro momento".

Nacido en Puerto Cabello, estado Carabobo, el 8 de septiembre de 1957, Luis Stefanelli fue un ingeniero civil, activista político y estudioso de las artes plásticas. De niño estudió en varios colegios católicos, entre ellos La Salle, Colegio de Los padres Escolapios y San José de Calazans Valencia y Hermanos maristas de Cristo Rey en Españayy

Estudió paralelamente cursos relacionados con el arte de la mano del maestro José de la Rosa. Egresó de la Universidad de Carabobo en 1978 con el título de ingeniero civil con honores, siendo además parte de la segunda promoción de esta carrera.

En 1993 resultó elegido como diputado nominal por Paraguaná para el extinto Congreso de la República de Venezuela. Durante ese lapso se encargó de la redacción y elaboración de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, Ley de la Zona Libre de Paraguaná y fue miembro de la comisión de finanzas y administración y servicios.

También presidió la Comisión de la Juventud y Deporte del Congreso y trabajó en el Proyecto de libre comercio y participó en la creación del Fides; Fondo Intergubernamental de Falcón del desarrollo para IVA.

En 2006 se unió a las filas de Un Nuevo Tiempo y participó en la dirección de la campaña de reforma constitucional. Fue presidente de la tolda en el estado Falcón para 2013 y en 2015 resultó electo como diputado de la Asamblea Nacional.

Para diciembre de 2022, Luis Stefanelli se separa de UNT para adherirse a Voluntad Popular.

En 2023 decidió adherirse a la campaña presidencial de Benjamín Rausseo, quien lo designó como su vocero en materia petrolera en la campaña para las primarias.

Noticia al Día/Información de Unión Radio

