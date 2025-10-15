Falleció Orlando Fernández Medina, exgobernador de Lara

Este miércoles, 15 de octubre falleció Orlando Fernández Medina, exgobernador del estado Lara desde 1995 hasta el año 2025.

Además de su trayectoria gubernamental, Orlando Fernández Medina fue un reconocido periodista, cuya labor informativa y opinión forjaron una parte importante del acontecer larense, con su programa de radio “Si se calla el Cantor”, producción radial que se convirtió en el trampolín para conectar con el pueblo, darse a conocer, marcar pauta en la política partidista y ser electo como gobernador del Estado.

Orlando fue miembro y dirigente del partido "MAS", activista social, político y fue miembro de los fundadores de la radiodifusión crepuscular.

Orlando Fernández será velado en su casa en Yaritagua, San Felipe.

Noticia al Día con información de Noticias Barquisimeto