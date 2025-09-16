Martes 16 de septiembre de 2025
Joven venezolano desaparece en el trayecto de Chile a Bolivia: Venía de regreso a Venezuela

Ofrecen varios números de teléfonos para que se comuniquen si alguien sabe algo +58 4146259712, +56 981406687, +51 902115894.  

Joven venezolano desaparece en el trayecto de Chile a Bolivia: Venía de regreso a Venezuela
Jean Daniel Bracho Ortega, un joven venezolano de 21 años, se encuentra desaparecido desde el pasado 17 de julio. Su desaparición ocurrió después de que abordara un autobús en el terminal de Iquique, Chile, con destino a Bolivia. Su intención era continuar su viaje de regreso a Venezuela.

La última persona con la que Jean Daniel se comunicó fue su madre, Auristela Ortega, a las 8:44 a. m. del día de su desaparición.

Sus familiares han compartido que el joven tiene tatuados unos guantes de boxeo en su brazo derecho.

Cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero es de gran utilidad. Si tiene algún dato, por favor, comuníquese a los siguientes números de teléfono:

+58 4146259712

+56 981406687

+51 902115894

Noticia al Dia/Diego Casanova (Pasante)

