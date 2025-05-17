FANB afirma que garantizará la "paz" en los comicios regionales

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este sábado 17 de mayo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) garantizará que las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo se desarrollen en un ambiente de "total normalidad" y "paz".

"Desde la FANB reafirmamos nuestro compromiso con la patria, desplegando todo nuestro apoyo, esfuerzo y disciplina para garantizar que este próximo proceso electoral se desarrolle en un ambiente de total normalidad, seguridad y plena paz ciudadana", señaló Padrino López en una publicación en Instagram.

El ministro indicó que el despliegue militar ‘Plan República’, encargado de resguardar el material electoral y garantizar la seguridad de los centros de votación, "ya está en marcha".

"Hoy tenemos una tarea en pie, es la tarea del Plan República, la Operación República que ya está en marcha, tiene que salir impecable, y yo le pido a toda la Fuerza Armada, a todo el sector defensa, para que desarrolle su Plan República sin novedad, impecable como siempre", añadió en un video.

El lunes, el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, informó que la institución militar empezó el despliegue de material electoral en el país, sin precisar las regiones, para los comicios regionales y legislativos del 25 de mayo.

Este sábado, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, pidió a los militantes del chavismo vigilar los centros de votación el próximo 25 de mayo, para evitar, dijo, "manifestaciones violentas" de la oposición.

"Después de las elecciones, se cerraron las mesas, qué debe hacer nuestro pueblo, vigilantes, vigilantes en los centros de votación para evitar que haya manifestaciones de violencia por parte de los sectores opositores", señaló.

