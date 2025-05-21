FANB ajusta estrategia de seguridad para comicios ante "amenazas"

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó este martes 20 de mayo que la Fuerza Armada hará "ajustes estratégicos" ante las que denominó como "nuevas amenazas nacionales e internacionales", un día después de que el Gobierno denunció un plan de "ataques" para "sabotear" los comicios regionales y legislativos del domingo.

"Tuve la oportunidad de dirigirme a todo el Sistema Defensivo Territorial para informar sobre los ajustes estratégicos ante las nuevas amenazas nacionales e internacionales", afirmó Padrino López en un mensaje compartido en su cuenta de Instagram.

El titular de Defensa detalló que en la reunión, de la que compartió varias fotografías, se afinaron los detalles "de cara al Plan República", en alusión al operativo de despliegue de militares encargados de resguardar los centros electorales y el material de votación.

"¡No hay descanso en nuestro trabajo por la paz!", agregó el funcionario.

El Gobierno de Venezuela denunció este lunes que "grupos empeñados en generar violencia" planificaban un plan de "ataques" en el país para "sabotear" los comicios, en el que involucró a la líder opositora María Corina Machado, quien ha rechazado participar en esta votación, y a la mafia albanesa en Ecuador.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró que las embajadas acreditadas en la nación caribeña eran el "principal lugar para un ataque" con "explosivos", con el propósito -dijo- de "tener algún tipo de resonancia internacional", seguidas de comandos policiales, hospitales, centros asistenciales, estaciones de servicio y subestaciones eléctricas.

Además, advirtió que este plan incluía atentar contra figuras del chavismo y de la oposición, especialmente, candidatos a las votaciones de este domingo, sin precisar los nombres.

Cabello mencionó la existencia de 38 detenidos -entre ellos, 17 extranjeros- vinculados con "grupos mafiosos de violencia, de terrorismo y de conspiración" y que entraron a Venezuela "por la vía de la frontera" terrestre con Colombia o en vuelos procedentes del país vecino.

Ante esta denuncia, el funcionario anunció la suspensión de "todos los vuelos" desde suelo colombiano.

Noticia al Día