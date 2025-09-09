FANB denuncia "falso positivo" con helicóptero para justificar agresión militar de EEUU

El Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a través de un comunicado, rechazó categóricamente las informaciones difundidas en redes sociales sobre la presencia de un helicóptero estadounidense en proximidades del territorio venezolano, tildándola como parte de una "perversa campaña".

El general en jefe Vladimir Padrino López denunció que esta desinformación busca “provocar y fabricar un incidente o falso positivo” para justificar una escalada de agresiones militares contra Venezuela.

El Ministerio del Poder Popular para la Defensa calificó estas acciones como “fake news” que forman parte de las operaciones psicológicas contempladas en el libreto de guerra tradicional de Estados Unidos. Según el comunicado oficial, Washington pretende crear “escenarios ficticios como pretexto para intervenciones armadas”.

