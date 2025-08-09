Sábado 09 de agosto de 2025
Al Dia

FANB mantiene alerta máxima para neutralizar amenazas que afecten la paz nacional

Las declaraciones las hizo tras las recientes afirmaciones del Gobierno de Estados Unidos, que anunció el aumento a 50 millones de dólares de una supuesta “recompensa” por la captura del presidente

Por María Briceño

FANB mantiene alerta máxima para neutralizar amenazas que afecten la paz nacional
Foto: Cortesía
Desde este viernes 8 de agosto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), se declara en alerta permanente para enfrentar, combatir y neutralizar cualquier acción que atente contra la estabilidad y paz de los venezolanos, así como para salvaguardar a la nación, aseguró el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Durante una rueda de prensa, destacó que en perfecta fusión popular, militar y policial continuarán en defensa “hasta con la propia vida” de la libertad, independencia y soberanía de Venezuela. “No se equivoquen contra Venezuela”, afirmó.

Las declaraciones las hizo tras las recientes afirmaciones del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), que anunció el aumento a 50 millones de dólares de una supuesta “recompensa” por la captura del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, así como la narrativa que han pretendido instalar sobre un cartel de narcotráfico en el país.

En ese sentido, Padrino López apuntó que la FANB no es una organización de mercenarios, y se mantiene activa para desmontar la narrativa del Gobierno de EE.UU. que es utilizada como arma política.

Resaltó que los organismos de seguridad mantienen una lucha frontal contra el narcotráfico, desde el 2012, que ha permitido neutralizar 300 aeronaves dedicadas a ese delito, y durante el 2025 se ha incautado de más de 51 toneladas de drogas, así como el decomiso de vehículos y maquinarias empleadas el tráfico de estas sustancias ilegales.

"Aquí no operan ni bandas criminales que ellos han tomado en el relato del Tren de Aragua, ni tampoco existen carteles, ni capos. Todo ese esfuerzo se debe al comandante en Jefe (Nicolás Maduro), quien ha sido el presidente en la historia de Venezuela que más ha enfrentado al narcotráfico", enfatizó.

Asimismo, puntualizó que con esta narrativa, Estados Unidos "trata de esconder la compleja problemática de los países productores de drogas" y manipular la verdadera dinámica de las rutas del narcotráfico que se concentran en el Pacífico con destino a distintas partes del mundo, principalmente a norteamérica, Europa y Australia.

Lee también: FANB rechaza las sanciones impuestas por EEUU a varios funcionarios

Noticia al Día/Información de Globovisión

Temas:

