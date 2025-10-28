FANB neutralizó aeronave tras violación del espacio aéreo venezolano

El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), general en jefe Domingo Hernández Lárez, informó sobre la detección e inutilización de una aeronave que, procedente de las islas del Caribe, ingresó de manera ilícita al espacio aéreo venezolano.



De acuerdo con el alto oficial, en al incursión aérea, la aeronave tipo Cessna 310 e identificada con las siglas XBRED, despegó de su lugar de origen sin cumplir con el plan de vuelo propuesto. Sus tripulantes apagaron el transponder y suprimieron las comunicaciones, tomando rumbo hacia el sur de Venezuela.

El general Hernández Lárez explicó que el Sistema de Exploración Aeroespacial detectó la incursión y declaró al aparato como "blanco de interés", conforme al Plan de Defensa Nacional y a la Ley de Control para la Defensa Aeroespacial Integral del Espacio Aéreo Venezolano.

Inmediatamente, medios de defensa aérea y aeronaves militares procedieron a su triangulación e interceptación.

La aeronave fue localizada en el estado Apure, frontera con Colombia donde aterrizó en una pista fronteriza no autorizada en el municipio Rómulo Gallegos. Posteriormente, unidades de la FANB ejecutaron su inmovilización e inutilización, cumpliendo con la legislación vigente en materia de seguridad y defensa.

Según agregó, la aeronave tomó "rumbo franco hacia el sur de Venezuela e ingresó de manera ilícita y furtiva al espacio aéreo" del país latinoamericano.

Cuando una aeronave ingresa al espacio aéreo venezolano, sin autorización, es "declarada de inmediato por el sistema de exploración aeroespacial como blanco de interés", conforme al Plan de Defensa Nacional y en acato a la Ley de Control para la Defensa Aeroespacial Integral del Espacio Aéreo Venezolano detalló el comandante del CEOFANB.

Mensaje antidrogas y balance



El general en jefe Hernández Lárez fue enfático: “Venezuela es tierra de paz. No permitiremos la violación de nuestra soberanía nacional. No somos plataforma del narcotráfico transnacional: no producimos, no procesamos ni consumimos sustancias estupefacientes o psicotrópicas”, afirmó.

Finalmente, el comandante estratégico operacional destacó que con esta acción se eleva a 412 el número de aeronaves inutilizadas por la FANB en la lucha contra el narcotráfico, 21 de ellas solo durante el año 2025, en pleno ejercicio de la soberanía nacional.

Noticia al Día/RRSS