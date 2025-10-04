FANB prueba sistema de organización y comunicación del Plan de Defensa Integral

El ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, informó que este sábado se puso a prueba el sistema de organización cívico-militar y la estructura comunicacional del Plan de Defensa Integral del país.

Durante la jornada se comprobaron las estructuras de mando y ejecución de órdenes en cada una de las 355 áreas de defensa integral, una por cada municipio.

"Es un proceso de toma de decisiones, en la práctica, en tiempo real. Eso hay que practicarlo en el terreno (…) es una estructura que va a llevar el control de cada circuito comunal. Una unidad armada y constituida", expresó.

El presidente Nicolás Maduro anunció el jueves 2 de octubre que este sábado se llevarían a cabo ejercicios de organización para afinar "aún más todos los mecanismos de defensa territorial", en un contexto marcado por la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario explicó que iba a ser una jornada "especial de carácter organizativo" de "mando, conducción y comunicación de toda la estructura profesional" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de la Milicia.

"No es un ejercicio de movimiento de armamento, sino organizativo, para dejar afinadito aún más todos los mecanismos de defensa territorial, de defensa nacional de nuestra patria, porque Venezuela se respeta, Venezuela construye su poder popular militar, un inmenso movimiento popular militar", expresó.

También señaló que serían incluidas las cinco mil 336 Unidades Comunales Milicianas (UCM), instaladas "unas semanas atrás" y "todas las 15.751″ denominadas Bases Populares de Defensa Integral (BPDI).

Noticia al Día con información de Unión Radio