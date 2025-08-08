FANB rechaza acusaciones de EE UU y reafirma lealtad a la Revolución

El General en Jefe Vladimir Padrino López, Ministro para la Defensa, ofreció una rueda de prensa este viernes 8 de agosto para rechazar las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos, calificándolas de un "zarpazo de desesperación".

El pronunciamiento se produce después de que EE.UU. aumentara la recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro a 50 millones de dólares.

En su intervención, el funcionario vinculó directamente esta nueva "arremetida" con la desarticulación, por parte de las autoridades venezolanas, de un supuesto plan terrorista liderado por la oposición "extremista".

Padrino López leyó un comunicado oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en el que se rechazó categóricamente el incremento de la oferta por la detención de Maduro. Durante la rueda de prensa, el ministro calificó de "mentira y grosería" los señalamientos sobre la existencia del llamado "Cartel de los Soles" que, según la narrativa estadounidense, vincularía al presidente con el narcotráfico.

En el comunicado, la FANB acusó al gobierno de Estados Unidos de tener un "cinismo sin parangón" y de manipular la verdad sobre su propia sociedad mientras "violan leyes y normas". El documento también señaló que las rutas del narcotráfico son manipuladas por EE UU.

El ministro defendió la lucha de Venezuela contra este flagelo, recordando que el expresidente Hugo Chávez suspendió las operaciones de la DEA en el país en 2005. Aseguró que, desde entonces, las incautaciones de droga en Venezuela han aumentado. Padrino López destacó que en lo que va del año 2025, la FANB ha incautado más de 51 toneladas de droga, neutralizado 358 aeronaves e incautado vehículos y maquinaria utilizados para este delito.

“Esto le ha dolido mucho al imperialismo norteamericano y salen entonces con sus relatos, imposición de mentiras, manipulación, engaño, porque allí no hay ninguna ética en lo que son las relaciones internacionales, la diplomacia y el ejercicio de la política”, dijo.

El alto funcionario destacó que también le ha dolido a EEUU las pasadas elecciones municipales, en la cual el chavismo ganó de forma contundente, al tiempo que destacó la lucha frontal del Estado venezolano contra el narcotráfico.

“Ha dolido mucho que Venezuela se haya convertido en un muro de contención de las rutas del narcotráfico. Aquí podemos decir que no operan bandas criminales, se desarticularon, ni tampoco existen carteles ni capos”, recalcó.

Finalmente, el General en Jefe afirmó que la FANB "desmontará la narrativa que EEUU. usa como política" y dejó claro que la institución es el "legado de Chávez". El comunicado concluyó ratificando la lealtad de la FANB al "comandante en jefe" y declarándose en "alerta permanente". Padrino López aseguró de forma contundente: "Nadie nos sacará del camino de la revolución".

Noticia al Día