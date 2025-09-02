FANB reforzará vigilancia en aeropuertos, puertos y carreteras

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que la Fuerza Armada Nacional reforzará la vigilancia en puertos, aeropuertos, carreteras y otros lugares estratégicos para contrarrestar "todo artificio que sirva para el terrorismo".

"Ayer di instrucciones muy precisas de aumentar el nivel para encontrar cosas dentro del territorio, no solamente en las fronteras, en aeropuertos, en puertos, en carreteras, en autopistas, en barrios, en las fábricas, en todo el territorio, intensificar la búsqueda de todo artificio que sirva para el terrorismo", explicó.

Padrino López comunicó que la Fuerza Armada Nacional mantiene los operativos en los principales puntos fronterizos del país en refuerzo de la zona Binacional 1 en Zulia y Táchira.

En el norte del estado Zulia, los efectivos militares bajo la "Operación Cangrejo" destuyeron varios vehículos maritimos, donde se encuentran un astillero, un semisumergible y la incautación de 11 lanchas rápidas.

En el municipio Jesús María Semprún de la región zuliana, la FANB logró la destrucción de un laboratorio, así como el decomiso de respuestos para la fabricación de drones y explosivos y de diferentes tipos de armamentos y combustible.

En el sector la Mulata, del estado Táchira, la Fuerza Armada destruyó una pista de aterrizaje clandestina, asimismo, la incautación de diferentes tipos de armas de fuego, como vehículos utilizados por grupos delincuenciales para el narcotráfico y contrabando.

