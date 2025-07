Fedecámaras: el país reclama urgentemente dialogo, soluciones y consenso

Este jueves se instaló en Valencia la 81ª Asamblea Anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela – Fedecámaras- en el hotel Hesperia WTC.

Foto: Cortesía

Luego de la presentación del informe de gestión del actual comité directivo y un riguroso programa protocolar, el presidente de la institución, Adán Celis, celebró la fortaleza del empresariado que ante la adversidad ha logrado prevalecer en Venezuela.

Foto: Cortesía

“En equipo fuimos capaces de transformar los desafíos en oportunidades. Trabajamos para influir y cuando me refiero a equipo, no sólo hablo de quienes hacemos vida en el seno de esta organización, me refiero a cada uno de los empresarios venezolanos. Gente que sale todos los días a generar, más allá de sus productos y servicios, empleos de calidad, bienestar para la población y, lo más importante, a sentirnos orgullosos de ser empresarios”, exclamó.

Foto: Cortesía

Durante el discurso de instalación, Celis destacó el trabajo realizado por el equipo que le acompañó en la presidencia en los últimos dos años. Celebró el empeño en buscar acuerdos y consensos entre el sector privado, gobierno, sindicatos, academia y otros actores sociales para así crear condiciones que favorezcan la inversión, la recuperación económica y la mejora en la calidad de vida de los venezolanos.

Foto: Cortesía

“El país reclama urgentemente soluciones y consenso ¿Que pensemos diferente? Eso es válido y sano. Tenemos que sentarnos y trabajar urgentemente en un plan de rescate de Venezuela. Dejemos a un lado el diálogo entre sordos y oigamos los gritos de millones de venezolanos, que claman porque en este país vuelvan a reinar el respeto y la unión entre todos”, indicó.

Foto: Cortesía

La vicepresidente ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, acompañada del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, participó en los actos protocolares para ofrecer cifras del comportamiento de algunos sectores económicos en los últimos años y compartir su mensaje al empresariado nacional.

"Son más los puntos en común que de diferencias y eso nos ha permitido articular políticas económicas por encima de nuestra diferencias. Hay un contacto permanente, en los últimos dos años se han contabilizado más de 42 encuentros de alto nivel entre los sectores empresariales y las autoridades de Venezuela, y en este momento que demanda Venezuela la unión es esencial”, concluyó en sus palabras para luego recibir, de parte de Fedecámaras, un importante documento que reúne información valiosa para el desarrollo de los sectores productivos en el país.

El primer día de la jornada concluyó con la entrega de los reconocimientos anuales de Fedecámaras como la Orden al Desarrollo Nacional, Orden Merito Empresarial, reconocimientos al comunicador regional y nacional del año, ejecutivo del año, empresario del año y empresario regional del año.

Para este viernes el programa contempla conferencias del alto nivel previstas para los asistentes y el proceso eleccionario del nuevo Comité Directivo para el periodo 2025-2027.

Nota de Prensa