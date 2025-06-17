Fedecámaras elegirá nueva directiva en julio

El presidente del comité organizador de Fedecámaras, Jorge Roig, afirmó que Valencia será la ciudad sede de la 81ª Asamblea Anual de Fedecámaras el 17 y 18 julio.

Este evento crucial contará con una agenda académica integral, donde destacados especialistas debatirán y analizarán temas fundamentales para el futuro económico del país.

También mencionó en una entrevista para el espacio Penzini con Todo, que los candidatos postulados para la nueva directiva de comité del período 2025-2027; Felipe Capozzolo con su equipo y el actual presidente de Conindustria.

"Mientras sea sana la competencia, maravilloso y es bienvenida siempre la confrontación de ideas", expresó.

Lee también: Fedecámaras se reinventó (Ángel Montiel)

Noticia al Día/Información de Unión Radio