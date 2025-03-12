Fedecámaras insta a retomar conversaciones entre Venezuela y EEUU tras salida de Chevron

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), instó este miércoles, 12 de marzo a los Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos retomar conversaciones tras el fin de la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en el país, lo que la organización gremial prevé que tenga un impacto negativo en la economía nacional.

En un comunicado, la patronal advirtió que la decisión del Gobierno de Estados Unidos, que dio a la transnacional hasta el 3 de abril para finiquitar sus operaciones en Venezuela, "podría impactar severamente en la economía" del país, que recibe, según señaló, un "alto porcentaje" de divisas del sector petrolero.

Fedecámaras expresó su "preocupación ante las implicaciones que tal medida traerá para el país, especialmente, para las zonas cuya economía depende, en su mayoría, de este sector industrial", así como en "áreas tan sensibles y vulnerables como la salud y la educación".

Empresas pudieran verse afectadas

Además, prevé que un "importante número de empresas" puedan "verse afectadas", por lo que considera que el fin de las operaciones de Chevron "se reflejará en las cifras de expectativas de crecimiento".

"Hacemos un llamado a evaluar con responsabilidad los efectos de esta medida y a buscar soluciones que eviten mayores distorsiones en el aparato económico, en un momento en que Venezuela necesita certezas y oportunidades para avanzar", expresó la patronal.

Asimismo, agregó, es "fundamental generar las condiciones necesarias para preservar la estabilidad productiva, atraer inversiones y garantizar el bienestar de la población".

Sobre el millón de bpd

Según cifras oficiales recogidas en un informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción venezolana cayó 6 mil barriles por día (bpd) de crudo en febrero, pero se mantuvo sobre el millón por segundo mes consecutivo.

#Comunicado Fedecámaras llama a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela a retomar conversaciones pic.twitter.com/IYWdGKhcyO — FEDECAMARAS (@fedecamaras) March 12, 2025

Noticia al Día/Con información de EFE