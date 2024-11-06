Fedenaga: El compromiso es abastecer el mercado interno antes de pensar en la exportación

Edgar Medina, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga)-, señaló que el compromiso prioritario del sector es Venezuela.

“Debemos primero abastecer totalmente el mercado interno, nuestra misión y deber es con los venezolanos antes de pensar en la exportación”, enfatizó en entrevista con Eduardo Rodríguez en el espacio A Tiempo de Unión Radio.

Agregó que el sector se está preparando para poder llevar sus productos al exterior “y eso es lo que hemos venido realizando con el nuevo ministro de Agricultura y Tierras, Menry Fernández, de crear un programa que haga posible que el remanente que nos pueda quedar después de abastecer el mercado interno, podamos llevarlo a una exportación”.

“No es ya, es un trabajo que vamos a empezar a desarrollar”, recalcó.

Explicó que “el sector de producción primario: carne, leche, huevos, cerdo, pollo es el que más tiene crecimiento en el país. Cuando se cerraron industrias y comercios, los productores seguimos avanzando”.

“Hoy en día necesitamos del gobierno nacional y sus instituciones, que haya una política de integración para poder lograr tener la suficiente producción para seguir avanzando en el mercado interno, pero además para que sea una fuente de divisas para Venezuela”, destacó.

