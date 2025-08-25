Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, informó que se aplicarán sanciones a los médicos que promocionen sus servicios a través de redes sociales u otros canales digitales.

Durante una entrevista con Albani Lozada y Unai Amenabar en Unión Radio, Natera aclaró que no se trata de una controversia, sino del cumplimiento de normas ya establecidas en el código de ética de la federación. Explicó que los profesionales que incurran en estas prácticas deberán presentarse ante el tribunal disciplinario correspondiente, que es el órgano encargado de evaluar y procesar estos casos, no ante la directiva de la federación.

También distinguió entre una entrevista profesionalmente conducida y una publicación que podría infringir las normas éticas. Señaló que la promoción exagerada de servicios médicos, tanto por parte de doctores como de personas ajenas al gremio, contradice los principios éticos, ya que los médicos no deben hacer propaganda de sus servicios.

Para ilustrar estas infracciones, Natera mencionó ejemplos como el uso de anuncios en vallas publicitarias, tarjetas callejeras, o la exhibición de procedimientos exitosos en medios de comunicación. Además, criticó a quienes prometen curas o soluciones definitivas, calificándolos de impostores, ya que en medicina no se pueden ofrecer garantías absolutas. Según él, estas prácticas son inmorales y contrarias a la ética profesional.

Noticia al Día / Unión Radio