Fiscal general y defensor del pueblo acuden este martes a la AN

El Comité de Evaluación de Postulaciones citó al fiscal general de la República, Tarek William Saab; y al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz; para que comparezcan este martes ante la Asamblea Nacional (AN) y cumplan con el proceso de entrevistas, dirigido a los aspirantes a ocupar los cargos del Poder Ciudadano.

La información sobre las entrevistas la dio a conocer, Giuseppe Alessandrello, presidente y diputado del Comité de Evaluación de Postulaciones del poder Ciudadano, desde el Museo Boliviano, donde se realiza la fase de entrevistas a los aspirantes a fiscal y contralor general de la República, y defensor del pueblo, cita una NDP.

Alessandrello explicó que el objeto de las entrevistas es determinar los aspectos que no se visualizan en los expedientes consignados por los 128 aspirantes. "Esta es una parte importante del proceso, porque se observan otros elementos personales", puntualizó.

Agregó que, para el momento, se han evaluado, chequeado y certificado los documentos de 15 postulante, que esperan atender en el primer día. Reiteró que el proceso se llevará a cabo hasta el jueves 31 de octubre de 8:00 a 11:30 de la mañana; y de 2:00 a 5:00 de la tarde.

Es de recordar que, la AN dio a conocer las listas de postulados a los tres cargos del Poder Ciudadano: Defensor o defensora del Pueblo, Contralor o Contralora y Fiscal General de la República.

Posteriormente, el próximo 5 de noviembre se presentará la lista de elegibles a la plenaria de la Asamblea Nacional. Después el Legislativo de forma soberana decidirá sobre la lista los integrantes del Poder Ciudadano, con el fin de designar a los nuevos integrantes del Poder Ciudadano. El calendario aprobado establece 26 días para todo este proceso.

Noticia al Día/Con información de Diario 2001