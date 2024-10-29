Sábado 16 de agosto de 2025
Nacionales

Fiscal general y defensor del pueblo acuden este martes a la AN

El Comité de Evaluación de Postulaciones citó al fiscal general de la República, Tarek William Saab; y al defensor del…

Por María Briceño

Fiscal general y defensor del pueblo acuden este martes a la AN
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Comité de Evaluación de Postulaciones citó al fiscal general de la República, Tarek William Saab; y al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz; para que comparezcan este martes ante la Asamblea Nacional (AN) y cumplan con el proceso de entrevistas, dirigido a los aspirantes a ocupar los cargos del Poder Ciudadano.

La información sobre las entrevistas la dio a conocer, Giuseppe Alessandrello, presidente y diputado del Comité de Evaluación de Postulaciones del poder Ciudadano, desde el Museo Boliviano, donde se realiza la fase de entrevistas a los aspirantes a fiscal y contralor general de la República, y defensor del pueblo, cita una NDP.

Alessandrello explicó que el objeto de las entrevistas es determinar los aspectos que no se visualizan en los expedientes consignados por los 128 aspirantes. "Esta es una parte importante del proceso, porque se observan otros elementos personales", puntualizó.

Agregó que, para el momento, se han evaluado, chequeado y certificado los documentos de 15 postulante, que esperan atender en el primer día. Reiteró que el proceso se llevará a cabo hasta el jueves 31 de octubre de 8:00 a 11:30 de la mañana; y de 2:00 a 5:00 de la tarde.

Es de recordar que, la AN dio a conocer las listas de postulados a los tres cargos del Poder Ciudadano: Defensor o defensora del Pueblo, Contralor o Contralora y Fiscal General de la República.

Posteriormente, el próximo 5 de noviembre se presentará la lista de elegibles a la plenaria de la Asamblea Nacional. Después el Legislativo de forma soberana decidirá sobre la lista los integrantes del Poder Ciudadano, con el fin de designar a los nuevos integrantes del Poder Ciudadano. El calendario aprobado establece 26 días para todo este proceso.

Lee también: Asamblea Nacional suspende debate sobre ruptura de relaciones con España por "agenda parlamentaria"

Noticia al Día/Con información de Diario 2001

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Un muerto y once heridos tras vuelco de un camión en Guajira: Entre las víctimas hay varios niños

Un muerto y once heridos tras vuelco de un camión en Guajira: Entre las víctimas hay varios niños

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Alcaraz doblegó a Rublev y avanzó a semifinales de Cincinnati

Alcaraz doblegó a Rublev y avanzó a semifinales de Cincinnati

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

WhatsApp Web sufrió caída global este miércoles 13 de agosto: El servicio fue restablecido horas después

WhatsApp Web sufrió caída global este miércoles 13 de agosto: El servicio fue restablecido horas después

Noticias Relacionadas

Al Dia

Fallece la periodista Eneida Valerio

Su partida deja una huella en el gremio periodístico del país
Al Dia

Inicio a clase el 8 de septiembre para los trabajadores y el 15 para los niños y niñas: Ministro de Educación Héctor  Rodríguez

Héctor Rodríguez afirmó que el próximo 15 de septiembre regresan a clases los niños y jóvenes de la Patria.
Nacionales

"Efecto septiembre”: Se siente que viene diciembre

El llamado “efecto septiembre” en los mercados financieros puede tener un impacto en la percepción del comercio en general.
Nacionales

Saime recuerda que hará jornada de verificación de datos en todo el país este sábado 16-Ago

Las jornadas de verificación iniciaron el 1 de julio

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025