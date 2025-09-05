Jueves 04 de septiembre de 2025
Al Dia

Fiscal Tarek desmiente ataque de EEUU a embarcación en el Caribe: "No ocurrió"

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, cuestionó este jueves la veracidad de un ataque anunciado por Estados Unidos,…

Por María Briceño

Fiscal Tarek desmiente ataque de EEUU a embarcación en el Caribe:
Foto: Cortesía
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, cuestionó este jueves la veracidad de un ataque anunciado por Estados Unidos, contra una embarcación que presuntamente transportaba droga en el Caribe y en la que habrían fallecido 11 personas, y advirtió que, de haber ocurrido el hecho, se debió primero "detener" y no "aniquilar" la nave.

"De haber ocurrido el hecho, que no ocurrió, lo primero era buscar, detener, sin aniquilar sin combate previo, a esa presunta embarcación, (de la) que no han dicho las coordenadas, de dónde salió, cómo salió, quiénes estaban allí. Simplemente, un video animado", dijo Saab durante un acto del Ministerio Público (MP, Fiscalía) en una plaza en Caracas.

El funcionario señaló que incluso en casos de operaciones contra la delincuencia internacional hay "organismos" y "tratados" que velan por el cumplimiento de las normas.

Asimismo, calificó como "sumamente burdo" e "inaceptable" que se "utilice la presunta lucha contra el narcotráfico" para, a su juicio, "generar internamente una implosión" en Venezuela.

Noticia al Día/Información de EFE

