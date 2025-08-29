Fiscal Tarek prohíbe la práctica de motopiruetas en vías públicas

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, advirtió este martes 26 de agosto, sobre los peligros de algunas personas que realizan motopiruetas en las vías públicas, arriesgando la vida de motorizados y transeúntes e insistió en que esta práctica está prohibida.

"Esa moda tiene que acabar (…) Eso está prohibido, yo he dado esa instrucción: detener a quienes estén haciendo eso", dijo Saab durante la presentación del plan de prevención vial Si prendes tu moto no apagues tu vida.

Saab aseguró que las personas que realizan maniobras con personas o niños al lado "deben tener un trastorno". Dijo que recibió cifras del Ministerio de Salud que consideró "terribles" sobre accidentes por esta práctica, pero no dio detalles. Alertó sobre el estado de los sobrevivientes en estos casos: "Quienes quedan vivos quedan lisiados, sin piernas, sin brazos", subrayó.

En junio de 2024, el mandatario Nicolás Maduro declaró a las motopiruetas como deporte nacional de Venezuela durante un acto en el Poliedro de Caracas con motivo de la Primera válida nacional de Motopiruetas por la Paz, la vida y la sana convivencia.

“Soy el presidente de los motopiruetas. Tenemos que acabar con la discriminación, la represión y cualquier forma de maltrato a las motopiruetas”, dijo Maduro durante su intervención en el evento.

La práctica de motopiruetas en la vía pública se prohíbe en la Ley de Transporte Terrestre y otros instrumentos jurídicos, en los que se estipulan multas de hasta de 6.500 Unidades Tributarias a quien infrinja la norma, según lo declaró hace un año Lilian Romero, coordinadora de la ONG Asotránsito.

Noticia al Día/Información de Alertas 24