Fiscalía de Venezuela investiga construcción de canchas de pádel por "daños ambientales"

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela anunció, este sábado 6 de diciembre, la apertura de una investigación en contra de las construcciones recientes de canchas de pádel en Caracas, tras la muerte de una guacamaya luego de chocar contra el vidrio de una de estas instalaciones.

A través de una publicación en Instagram, el MP indicó que se investigarán los "graves daños ambientales" ocasionados por las canchas de pádel recientemente inauguradas en la capital venezolana, por la afectación de "aves y otras especies silvestres".

Asimismo, dijo que esta situación ha provocado el "lamentable fallecimiento" de varias aves, sin precisar la cantidad.

Esta semana, la veterinaria Grecia Marquís denunció que una guacamaya falleció luego de colisionar contra un vidrio de una cancha de pádel en el municipio Baruta (este).

"Tenía fractura de vértebras cervicales y cráneo", explicó en Instagram, donde compartió un video del estado del ave.

Marquís recomendó a los dueños de las canchas de pádel poner calcomanías en todos los vidrios, instalar luces cálidas que -dijo- deben ser apagadas durante la noche, así como controlar el volumen de la música.

"Las canchas de pádel causan daños también por contaminación lumínica al instalar faros de luces LED que perturban la salud de toda la fauna silvestre de la zona", señaló la veterinaria, quien también dirige la Fundación Plumas y Colas en Libertad.

Sostuvo que este tipo de iluminación altera los ritmos biológicos y circadianos que regulan el metabolismo de las aves, alterando así -añadió- sus ciclos de sueño, de vigilia y hormonales.

Igualmente, dijo que la "contaminación sonora" altera a los animales porque confunde a los depredadores "al no poder percibir los sonidos y ruidos naturales, así como pueden causar la muerte por estrés a muchos jóvenes".

"Queda en mano de las autoridades regular, prohibir y sancionar en los casos que considere la ley de protección ambiental", apostilló.

Noticia al Día / EFE