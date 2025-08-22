Viernes 22 de agosto de 2025
FMV advierte sobre suspensión a médicos que incurran en el comercio publicitario de la salud

La FMV rechaza los anuncios publicitarios en cualquiera de sus formas de atracción

Por María Briceño

FMV advierte sobre suspensión a médicos que incurran en el comercio publicitario de la salud
La Federación Médica Venezolana (FMV) advierte que aplicará sanciones disciplinarias y hasta la suspensión del ejercicio profesional a quienes incurran en prácticas comerciales y publicitarias de los servicios de salud.

A través de un comunicado difundido este 21 de agosto, el presidente de la FMV, Douglas León Natera, y el secretario general, Rafael Belmonte, rechazaron cualquier forma publicitaria para la prestación de los servicios de salud en los medios digitales, radio, televisión o en las redes sociales.

“Cualquier publicidad encaminada para atraer la atención pública hacia el ejercicio profesional, sin la autorización del respectivo colegio médico, o permitir la exhibición de actos con exposición de pacientes, están reñidos con las normas éticas”, dice el comunicado.

La FMV rechaza los anuncios publicitarios en cualquiera de sus formas de atracción que prometen la prestación de servicios gratuitos, solidarios y populares o los que explícitamente mencionen tarifas de honorarios.

En el comunicado, la Federación Médica también incluye la propaganda mediante tarjetas públicas repartidas en forma de volantes o cualquier otro medio de publicidad.

“Quienes infrinjan la Ley del Ejercicio de la Medicina o transgredan el Código de Deontología Médica o la disciplina profesional estarían incursos a ser sancionados, hasta con la suspensión del ejercicio”, advierte la FMV.

La decisión se sustenta en la preocupación expresada por el Tribunal Disciplinario de la FMV ante “la proliferación” de promociones “donde se oferta servicios médicos mediante rifas, bailes (espectáculos con mujeres embarazadas), combos y otras formas de publicidad que apelan al espectáculo y la mercantilización de la atención sanitaria”.

En este sentido, hicieron un exhorto al gremio médico a cumplir con las normas éticas profesionales, con los principios de solidaridad humana y responsabilidad social.

“El médico ayuda y aporta con sus conocimientos, habilidades, destrezas, con pasión a sus pacientes y ello no requiere del anuncio en prensa, radio, televisión, en revistas, vallas y muchos menos en las redes sociales”, concluye el comunicado.

Noticia al Día/Correo del Caroní

Venezuela condena atentado terrorista en Cali, Colombia

Rafirman el rechazo categórico del Estado venezolano a cualquier forma de violencia, en especial a los actos que comprometen la paz y la seguridad de los pueblos
Onda tropical nro. 29 se desplaza sobre el oriente del país este viernes 22-Ago

Se estima lluvias en el Zulia este viernes
Llegó otro vuelo de repatriación con 313 migrantes venezolanos desde México

Este jueves 21 de agosto, las autoridades recibieron un segundo vuelo de repatriación en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de…
Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

El jefe de Estado explicó que el proceso de alistamiento se llevará a cabo en cuarteles, unidades militares, plazas públicas, plazas Bolívar de todo el país

