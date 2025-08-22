FMV advierte sobre suspensión a médicos que incurran en el comercio publicitario de la salud

La Federación Médica Venezolana (FMV) advierte que aplicará sanciones disciplinarias y hasta la suspensión del ejercicio profesional a quienes incurran en prácticas comerciales y publicitarias de los servicios de salud.

A través de un comunicado difundido este 21 de agosto, el presidente de la FMV, Douglas León Natera, y el secretario general, Rafael Belmonte, rechazaron cualquier forma publicitaria para la prestación de los servicios de salud en los medios digitales, radio, televisión o en las redes sociales.

“Cualquier publicidad encaminada para atraer la atención pública hacia el ejercicio profesional, sin la autorización del respectivo colegio médico, o permitir la exhibición de actos con exposición de pacientes, están reñidos con las normas éticas”, dice el comunicado.

La FMV rechaza los anuncios publicitarios en cualquiera de sus formas de atracción que prometen la prestación de servicios gratuitos, solidarios y populares o los que explícitamente mencionen tarifas de honorarios.

En el comunicado, la Federación Médica también incluye la propaganda mediante tarjetas públicas repartidas en forma de volantes o cualquier otro medio de publicidad.

“Quienes infrinjan la Ley del Ejercicio de la Medicina o transgredan el Código de Deontología Médica o la disciplina profesional estarían incursos a ser sancionados, hasta con la suspensión del ejercicio”, advierte la FMV.

La decisión se sustenta en la preocupación expresada por el Tribunal Disciplinario de la FMV ante “la proliferación” de promociones “donde se oferta servicios médicos mediante rifas, bailes (espectáculos con mujeres embarazadas), combos y otras formas de publicidad que apelan al espectáculo y la mercantilización de la atención sanitaria”.

En este sentido, hicieron un exhorto al gremio médico a cumplir con las normas éticas profesionales, con los principios de solidaridad humana y responsabilidad social.

“El médico ayuda y aporta con sus conocimientos, habilidades, destrezas, con pasión a sus pacientes y ello no requiere del anuncio en prensa, radio, televisión, en revistas, vallas y muchos menos en las redes sociales”, concluye el comunicado.

Noticia al Día/Correo del Caroní