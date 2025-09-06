Viernes 05 de septiembre de 2025
Al Dia

Fuertes lluvias causan derrumbes y desbordamientos vía Ocumaré de la Costa

Restringieron el paso

Por María Briceño

Fuertes lluvias causan derrumbes y desbordamientos vía Ocumaré de la Costa
Las intensas lluvias causaron varios derrumbes y desbordamientos de ríos en la vía hacia Ocumare de la Costa, en el estado Aragua, de manera que las autoridades regionales restringieron el paso por esta zona.

De acuerdo a reportes en redes sociales, las lluvias generaron caos en el municipio Ocumare de la Costa de Oro. En los videos se aprecia que algunos sectores de la carretera están inundados por las crecidas de los ríos.

La periodista Carmen Elisa Pecorelli precisó que, para las 5 de la tarde, las lluvias también generaron inundaciones en la localidad de Cuyagua. En las imágenes queda en evidencia la gran crecida que sufrió el río homónimo.

Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no hay reportes de daños o víctimas durante las lluvias. Sin embargo, exhortaron a la ciudadanía a "extremar las precauciones en vías debido a las continuas precipitaciones".

Cierre del paso por las lluvias

La Gobernación de Aragua alertó sobre la crecida del río Cuyagua en Ocumare de la Costa de Oro. Ante la intensidad de las lluvias, las autoridades activaron de forma «inmediata todos los protocolos de seguridad y prevención».

«Para resguardar la vida de nuestros ciudadanos, se han activado de inmediato los protocolos de atención y apoyo a los vecinos del sector Aponte», acotó la Gobernación.

De igual forma, las autoridades optaron por cerrar «de forma preventiva» la vía que conduce a Ocumare de la Costa «a partir de la alcabala». «Solicitamos a la población acatar esta importante medida de seguridad», añadió.

Lee también: Fuerte ventisca anuncia lluvias en Maracaibo este miércoles 25-Sept

Noticia al Día/Información de Caraota Digital

Temas:

