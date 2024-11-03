Fuertes lluvias causan inundaciones y damnificados en Barquisimeto

Las intensas lluvias que han caído en Valles de Uribana, Tamaca, y en el sector Andrés Bello de El Cují, al norte de Barquisimeto, han provocado serias inundaciones y han dejado a varias familias en situación de emergencia.

Lee también: Palo de agua y truenos en Maracaibo este 2-Nov

La comunidad se encuentra en alerta mientras esperan la respuesta de las autoridades locales para brindar asistencia a los afectados.

Los residentes reportan que las lluvias continúan, lo que ha llevado a inundaciones que han afectado gravemente las viviendas de la zona. Un ciudadano, que grabó un video desde el lugar, expresó su preocupación: «hay varias personas que han perdido ya sus cosas», afirmó.

«Nos encontramos aquí en los valles de Uribana, en la vía principal, todavía están cayendo fuertes lluvias. Ya hay varios damnificados, la ambulancia viene en camino a recoger a los afectados. Por aquí estamos inundados totalmente, sacando las aguas de la casa, y hay varias personas que han perdido ya sus cosas».

Además, la situación no se limita a Valles de Uribana. En la población de Bobare, ubicada al noroeste de Barquisimeto, también se han reportado viviendas afectadas por las lluvias, lo que agrava la alerta.

Noticia al Día