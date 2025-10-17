Fuertes precipitaciones afectaron a varios municipios de Mérida

Las fuertes precipitaciones en el estado Mérida, afectaron cuatro municipios de la entidad, entre ellos un ciudadano lesionado que se transportaba en una motocicleta, producto de la caída de ramas de los árboles.

Luis Lobo, director de Protección Civil en Mérida, informó que cuatro árboles de gran tamaño cedieron ante las precipitaciones y ráfagas de viento, "tenemos en Lomas de los Maitines, en el barrio San Isidro. En este momento, los equipos de Protección Civil y bomberos se encuentran en los sitios haciendo la respectiva evaluación", señaló.

Asimismo, el camino por los túneles que conectan a la región con El Vigía, fueron restringidos por deslizamientos que también se registraron en el municipio Campo Elías.

"Tuvimos una afectación de la crecida súbita del río Milla, la cual generó bastante alarma en la población. Hay 17 viviendas que salieron afectadas", destacó Lobo.

Noticia al Día con información de Unión Radio