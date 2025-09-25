Funvisis aclara que no es posible predecir sismos y alerta sobre rumores falsos

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) emitió un comunicado urgente para desmentir los mensajes que circulan en redes sociales y plataformas de mensajería, en los que se asegura falsamente que es posible anticipar eventos sísmicos.

La institución advierte a la ciudadanía y a los medios de comunicación que dichas afirmaciones carecen de fundamento científico y son completamente falsas.

Funvisis recuerda que, según el conocimiento actual, no existe método alguno que permita determinar con precisión el lugar, la fecha, la hora o la magnitud de un sismo.

Ante esta situación, el organismo exhorta a la población a no difundir ni confiar en cadenas o rumores, y a mantenerse informada exclusivamente a través de fuentes oficiales.

Para obtener información confiable sobre la actividad sísmica en el país, Funvisis recomienda visitar su sitio web institucional.

Noticia al Día / Funvisis