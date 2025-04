FVM señala que no están claras las condiciones para los profesores jubilados que se reincorporen a las aulas

Hasta ahora no se sabe cuánto le pagarán a los educadores jubilados que se reincorporen a las aulas, así como la cantidad de horas de clase que impartirán, esto tras la firma de la resolución sobre el regreso de los maestros retirados a las escuelas, según señaló el profesor y secretario de Seguridad Social y Desarrollo Humano de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Luis Pereira.

"¿Cuánto van a pagar? ¿Cómo van a pagar? ¿Cuántas horas van a dar? ¿Cómo van a dar las horas?", cuestionó.

Asimismo, destacó que es necesario incorporar a los liceos del país a docentes que den materias como Castellano, Geografía, Matemáticas, Física, Química y Biología, que son las que según sus datos, tienen mayor déficit de personal.

Pereira apuntó que los maestros jubilados "no están muy contentos", dado que "ellos saben que no van a cobrar lo mismo, todavía no estamos claros".

"Al docente jubilado le van a dar algo adicional, eso es violación de la Ley Orgánica del Trabajo", resaltó, según la publicación de Radio Fe y Alegría.

Igualmente, precisó que los maestros jubilados no tienen información de los cambios en el proceso educativo: "eso significa que los docentes jubilados tienen que prepararse y hasta ahora, no hay ninguna información", expresó.

Noticia al Día/Con información de Fe y Alegría Noticias