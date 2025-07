Ganaderos afirman que la producción sigue y las pérdidas por lluvias son incalculables

Las lluvias no dan tregua en estados ganaderos como Barinas, Apure y Portuguesa, donde el desbordamiento de ríos y las tierras anegadas han puesto en crisis al sector agropecuario. Alexis Algarra, director de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), advierte que la situación es grave, pero recalcó que no se prevé escasez ni aumento de precios de carne, leche o queso. “Los ganaderos no hemos dejado de abastecer con nuestros productos el mercado nacional”, afirma.

Algarra explica que estados como Barinas, Portuguesa, Trujillo, Mérida y Apure, con extensas zonas dedicadas a la ganadería, están inundadas: fincas bajo el agua, familias evacuadas, infraestructura rural colapsada y rebaños en riesgo.

“La crisis que estamos viviendo es terrible. Los productores tienen que hacer maromas para poder salvar sus rebaños con todas las pérdidas económicas que eso conlleva”, confiesa a TalCual vía telefónica.

Por su parte, José Labrador, productor y presidente de la Federación de Ganaderos de Barinas, dice que toda la situación con las lluvias en Mérida los afectó directamente. “Toda Barinas está afectada, especialmente al sur, lo que es lindero con Apure. Hay uno o dos millones de hectáreas, más o menos, afectadas”, recalcó, y aclara que en este momento es difícil cuantificar los daños porque las precipitaciones no han cesado.

Algarra coincide con Labrador sobre las pérdidas de reses, cercas, corrales y otros daños materiales, pues reitera: “Estamos atravesando esta crisis en este preciso momento. Cualquier dato sería aventurado e irresponsable”; no obstante, Labrador añade que “los números son preocupantes”.

El productor explica que son más de 20 ríos que bajan desde la Sierra Nevada, Mérida, con una fuerza descomunal, y asegura que jamás habían visto unas lluvias con esa cantidad de agua, “había habido crecientes e inundaciones, pero nunca en estos niveles”.

Noticia al Día/Información de Correo del Caroní