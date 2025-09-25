Gobernador Caldera: Sistema Nacional de Gestión de Riesgos está activo en evaluación de daños estructurales

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, a las 10:30 PM de este miércoles 24 de septiembre, dio un mensaje a los zulianos desde el centro histórico de la ciudad de Maracaibo, para compartir la gratitud a Dios, ya que “ante este movimiento sísmico con epicentro en el municipio Baralt, no tenemos ni víctimas, ni heridos”.

Caldera, informó que se activó el sistema nacional de gestión de riesgos con los 19 cuerpos de bomberos, las 21 direcciones de protección civil, y todos los cuerpos de seguridad del Estado, recorriendo las calles llevando un mensaje de tranquilidad, y evaluando los daños estructurales que al momento han sido reportados.

Asimismo informó, que entre las afectaciones estructurales se encuentran el Hospital Luis Razetti de Pueblo Nuevo y el Puente de San Pedro, en el municipio Baralt; el Hospital de Santa Bárbara en el municipio Colón, el Hospital General del Sur y la Iglesia Santa Bárbara que es patrimonio cultural del Zulia, en la ciudad de Maracaibo.

Agregó que en las próximas horas se estará recopilando la información de todas las afectaciones estructurales y actualizando el parte según las incidencias que reporte la población.

Señaló que tras la eventualidad el pueblo zuliano sale fortalecido, gracias a su consciencia, a sus oraciones y al gobierno bolivariano que dirige el presidente, Nicolás Maduro Moros, que cuenta con un sistema nacional de gestión de riesgos, que está activo acompañando al pueblo zuliano en todo momento.

El gobernador del Zulia realizó el balance con el acompañamiento del G/D Javier Magallanes, jefe de la ZODI Zulia, el G/B José Viloria, jefe del Comando Zonal de la GNB, del General, Juan González, Dir, Nacional de Bomberos, el General, Enyerbert Atencio, Comandante del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, Ramón Mavarez, jefe de Protección Civil, la policía municipal de Maracaibo, la policía del estado Zulia y el Sociólogo, Giovanny Villalobos, secretario de Cultura de la Gobernación.

Noticia al Día