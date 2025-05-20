Gobernador de Táchira afirmó que los pasos terrestres por la frontera con Colombia continúan abiertos

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, aseguró este martes que hasta el momento no está contemplado el cierre por los pasos fronterizos desde Venezuela a Colombia por la entidad andina.

El mandatario regional afirmó que los cuatro puentes que conectan la frontera colombo-venezolana continúan su funcionamiento de manera regular.

Bernal aseveró que el eventual cierre de las fronteras por la celebración de los comicios regionales y parlamentarios aún no se ha determinado, pero aclaró que es una decisión que le corresponde al Ejecutivo.

Sobre el aumento de funcionarios en Táchira tras las medidas adoptadas por el presunto plan para generar hechos irregulares durante las elecciones de este domingo, dijo que "no es necesario, en Táchira hay control absoluto de la seguridad, tanto en los puentes fronterizos como en los patrullajes en los más de 187 pasos irregulares que existen".

Noticia al Día/Información de Unión Radio