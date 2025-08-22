Gobernador Freddy Bernal aseguró que la frontera con Colombia está blindada

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, aseguró que la frontera con Colombia está totalmente "blindada".

En ese sentido, señaló que la amenaza en el Caribe es una guerra psicológica que pretende imponer Estados Unidos, para obstruir el desarrollo y avance de Venezuela. Asimismo, ratificó que la frontera con Colombia está en total calma, blindada con más de dos mil hombres.

Estas declaraciones fueron ofrecidas a propósito de la entrega de 200 certificados de propiedad intelectual.

Bernal reconoció que hay un repunte del contrabando de productos desde Colombia y lanzó una contundente advertencia para quienes promueven el ilícito, a su juicio, urge blindar la producción con marca estadal.

Lee también: Feministas alertan sobre el riesgo de las mujeres en tránsito por la frontera de Colombia

Noticia al Día/Información de Noticias Venevisión